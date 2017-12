Não será surpresa para este blog se, no dia da posse, Marina Silva sentar por um minuto com todos os seus ministros no chão da rampa do Palácio do Planalto para propor “um governo melhor para todos”.

A tal “Nova Política” defendida pela presidenciável tem um quê de Bom Senso FC:

Todo mundo concorda que é necessário, mas ninguém sabe como fazer a coisa funcionar.