Desde as histórias mais cabeludas de Michael Jackson, o submundo pop não produzia notícia tão esquisita quanto este plano descoberto pela polícia americana e divulgado pelo jornal britânico ‘The Independent’ para capturar, castrar e assassinar o cantor canadense Justin Bieber em troca de uma recompensa de US$ 2.500 por testículo do artista teen.

