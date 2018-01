Se o Canal da Mancha fosse no Brasil, os jornais já estariam projetando o filme de terror do último fim de semana no Eurotúnel para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Imagina se é aqui que quatro trens passam a noite parados numa passagem subterrânea com 2 mil pessoas a bordo, sem luz, suprimentos ou qualquer informação sobre o que estava acontecendo!