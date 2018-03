O Aecinho do Nordeste

O deputado Fábio Faria está tranquilo: um cara que já namorou a Adriane Galisteu e a Priscila Fantin, convenhamos, está reeleito. A fama do parlamentar mais gostoso do Brasil corre agora à boca pequena pelo País, mas no Rio Grande do Norte, sua terra natal, a sigla PMN que o político representa já é mais conhecida como Partido da Minha Namorada. Aos 31 anos, Fábio lembra um pouco o Aecinho de antigamente.

Com a vantagem de ter seu próprio camarote no carnaval fora de época de Natal para exibir coisas fofas como Stephany Brito e Samara Felippo. Nada disso é novidade para as revistas de celebridades, mas é a primeira vez que o nome do deputado é associado a todas essas beldades ao mesmo tempo. Nem na época em que ele namorou a Galisteu a grande imprensa publicou tantos flagrantes do casal.

Ainda que tamanho destaque nas bancas chame atenção para os passeios que Fábio Faria bancava às nossas custas com passagens aéreas da Câmara, francamente, é muito pouco provável que o ministro José Múcio, por exemplo, fique melhor na foto se posar ao lado de quem usou as 54 passagens que sacou dos cofres públicos mesmo depois de licenciado do cargo de deputado. Duvido!

Texto publicado na coluna ‘Ambulatório da Notícia’ do caderno Aliás deste domingo no ‘Estadão’.