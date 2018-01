Aécio Neves está relendo “O Pequeno Príncipe”.

Não quer ficar sem assunto nos encontros com sua miss.

Ainda mais agora que ela está ameaçando desistir do governador, não se sabe ao certo se por causa do assédio da imprensa ou pelo papo que tiveram logo no primeiro jantar.

Aécio falou de José Serra o tempo todo.

Não há miss que agüente um negócio desses.