O apagão de Natal!

Muito cuidado quando for ligar um interruptor às vésperas do Natal! A menos de uma semana da “noite feliz”, convém desde já apagar ao menos uma lâmpada ou o ventilador quando quiser usar o liquidificador, o aspirador de pó ou o ar condicionado. Ou vai acabar se sentindo culpado por apagar o Brasil na hora da ceia!

Pela precariedade do sistema elétrico nacional atestada em relatórios de seu próprio operador, o raio é um detalhe absolutamente dispensável para fechar um curto nas linhas de transmissão.

Uma dedada basta! Um clique a mais e você, que só queria acender o pisca-pisca da janela ou a iluminação do presépio pode ir dormir com a sensação de que estragou o Natal de todo o País.

O mais provável é que ponham a culpa oficial em uma ‘descarga atmosférica’ qualquer, mas vai convencer disso o sujeito que estiver com o dedo no interruptor no exato momento do grande apagão que se ensaia para as festas de fim de ano.

Não à toa, tem gente por aí reforçando a decoração de velas na mesa do peru temendo que o pior aconteça justo na noite da próxima segunda-feira! Só precisa tomar cuidado com o fogo nos laçarotes, né?!