O besteirol da notícia

Quase tão engraçadas quanto as barbaridades toleradas nas provas do Enem, as “dicas de segurança” da polícia baiana têm sido diversão garantida no gênero besteirol de notícia. Os treinos recomendados pela PM para escapar de porta-malas em caso sequestro-relâmpago são de rolar de rir.

Uma vez lá dentro, “chute os faróis traseiros até que eles saiam para fora, estique seus braços pelos buracos e comece a gesticular feito doido”, ensina o portal da corporação. Sério!

Melhor não testar a eficiência do truque com o carro em movimento e alguém da família no papel de sequestrado. Vai que a polícia perceba algo estranho e…

Na dúvida, “treine com grampo, arame ou canivete o levantamento da trava mecânica ou o corte dos fios da trava elétrica”, coisa que até sua mulher aprende em menos de uma hora trancada num porta-malas em estacionamento de supermercado.

Tem ainda a sugestão de “deixar um celular permanentemente no porta-malas”, embora o mais sensato talvez seja mesmo apostar na praticidade do bom e velho conselho postado no site da Secretaria de Segurança da Bahia: nunca saia de casa sem levar separado no bolso “o dinheirinho do ladrão”.