O Brasil como ele é!

Circula nas redes sociais o melhor flagrante ideológico do Brasil depois que o gigante acordou! Numa esquina do Leblon, moradores do bairro dão pitacos em bate-boca do vizinho Dodô Brandão, cineasta, com um Batman de rolezinho. Trailer do vídeo:

– O Batman é herói de quê?

– Olha a sua intolerância!

– Manipulado, manipulado…

– Eu luto pelo meu povo!

– Você é um cara de direita!

– Não é de direita, não! É fascista, de direita sou eu! Existe um plano de ocupação comunista totalitarista no País, será que ninguém vê isso?

– Eu lutei contra a ditadura!

– Sou um cara que ganha muito dinheiro, sou cineasta!

– Você não é obrigado a gostar do Batman!

– Uuuhhh, uuuhhh!

– Ninguém está aqui para roubar!

– Por enquanto!

– Você é discípulo do imperialismo!

– Se ficar encostando em mim, vai arrumar problema!

– Vocês querem aparecer em cima de quem não entende o que vocês são!

Confira a íntegra dessa piada pronta no YouTube.