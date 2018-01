Recall da Colgate-Palmolive é o primeiro do Brasil para antisséptico bucal com bactéria, mas logo, logo a concorrência entrará nessa briga.

Foi assim nos casos do leite com formol e do extrato de tomate com pelo de rato, dois clássicos da Anvisa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essas coisas a oposição não vê – ô raça!