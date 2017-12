É preciso fazer uma retificação na obra aberta do obituário do planeta: a expectativa de contribuição do Brasil ao fim do mundo, historicamente creditada às enchentes – o País submergiria num imenso ponto de alagamento –, mudou da água pro volume morto: o Brasil vai virar sertão, eis a questão!

Essas coisas as chamadas “agências de risco” não veem! São Paulo está à beira de um colapso hídrico total, e a Moody’s nos alerta para a tragédia da deterioração fiscal aliada ao baixo crescimento. Os economistas estão preocupados com a seca de investimentos. Os políticos também não são movidos a água: a oposição parece convencida de que o que está para acabar é a Petrobrás.

Os telejornais, por sua vez, não dão à estiagem em curso a devida noção da gravidade da situação – ou já teriam acabado com essa gracinha de “garota do tempo” na apresentação do noticiário sobre o clima no País. É muita falta de respeito com o fim do mundo nosso de cada dia, né não?