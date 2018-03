Pode ser até que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas o samba do crioulo doido que Barack Obama começou a escrever na reunião do G-20 pode virar enredo da Portela no Carnaval 2010.

A escola de Madureira decide nos próximos dias se em 2010 vai desfilar na Marquês de Sapucaí cantando ‘Lula, I Love This Guy’.