O ‘Fabuloso’ do STF!

O torcedor reclama do temperamento de Luís Fabiano no trato com os juízes, mas, neste particular, o ministro Joaquim Barbosa não deixa nada a desejar ao artilheiro do São Paulo! O ministro está virando uma espécie de ‘Fabuloso’ do STF.

Com a vantagem de que, como maior autoridade no campo da Justiça, não pode ser expulso por quem se sentir ofendido pelas verdades que diz na cara.

Luís Fabiano deve morrer de inveja! Nem sonha com o dia em que, sem correr riscos de suspensão, poderá esculhambar os árbitros da maneira definitiva como Joaquim Barbosa esculachou dia desses aqueles dirigentes de associações de juízes!

O ministro saiu do encontro com o pavio curto aplaudido pela torcida depois do pito que passou nos ilustres visitantes por conta dos tribunais federais que estariam ajudando a criar de forma “sorrateira em resorts, em alguma praia”. O juiz que tentou reagir, tomou cartão amarelo: “Abaixe a voz, só me dirija a palavra quando eu pedir!”

Por muito menos, o ‘Fabuloso’ do São Paulo está desfalcando seu time em jogos decisivos pela Libertadores, daí a bronca com o temperamento do jogador. Pensa que é presidente do STF, caramba!