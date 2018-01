O maior gay do mundo!

Se soubesse que ia ser desse jeito, o veterano Jasson Collins, pivô do Washington Wizards, não teria esperado tanto tempo para fazer história na NBA.

Imagina que delícia, ainda mais para um sujeito com 2,14 metros de altura e 116 quilos, sair do armário para a consagração que, a rigor, não chegou a desfrutar tão plenamente nas quadras.

O primeiro gigante das quatro maiores ligas esportivas dos EUA (basquete, hóquei, beisebol e futebol americano) a assumir sua homossexualidade virou, de repente, o maior astro da atualidade na América.

Obama ligou elogiando sua coragem; Bill Clinton tuitou seu “orgulho em chamar Jason Collins de amigo”; Spike Lee foi direto ao ponto: “Coisa linda!”

A revelação do atleta no site da revista ‘Sports Illustred’ deve abrir a porteira para outros pesos pesados enrustidos dos esportes de massa nos EUA. Só se fala disso no imenso armário dos jogadores de futebol americano!

Melhor não sair todo mundo junto para ninguém se machucar!