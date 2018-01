O melhor dos presos

Tremembé está sendo injusta com José Dirceu! Lamentar a fama ruim que sua chegada à vizinhança encarcerada trará à aprazível localidade do Vale do Paraíba, francamente, o ex-ministro pelo menos não matou a filha, os pais da namorada ou ela própria, como uns e outros por lá.

A Penitenciária José Augusto César Salgado é, como se sabe, uma espécie de Ilha de Caras dos presos do estado de São Paulo. Vão para lá os protagonistas de crimes celebrizados pela imprensa!

Gente como os irmãos Cravinhos, do caso Richthofen; Lindemberg Alves, do assassinato ao vivo da jovem Eloá; Alexandre Alves Nardoni, o pai-monstro de Isabella; e o jornalista Pimenta Neves, vergonha da raça.

Cá pra nós, quem já “hospedou”, entre outros, o ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, o mega contrabandista Law Kin Chong, o ginecologista-tarado Roger Abdelmassih, o justiceiro Cabo Bruno e o próprio operador do mensalão, Marcos Valério, não tem motivos para temer a chegada de José Dirceu!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muito pelo contrário, o mais célebre condenado brasileiro em 2012 pode até emprestar um certo sotaque político à injusta fama de Tremembé. Deveriam recebe-lo em carro dos Bombeiros!