O milagre do Rei Roberto

Só o tempo dirá qual foi a efetiva contribuição para a paz daqueles momentos em que Roberto Carlos e Glória Maria dançaram juntinhos ‘Unforgettable’ aos pés da Cidadela do Rei Davi. Na melhor das hipóteses, convenhamos, não seria o primeiro milagre de que se tem notícia na Terra Santa, embora nenhum outro tenha registro em produção caprichada da TV Globo, com direção de Jayme Monjardim e o escambau.

Vai ao ar neste sábado, logo após a novela ‘Fina Estampa’, em formato de especial de TV, mas todos os passos do artista no deserto ganharam tratamento bíblico no roteiro do show.

Havia mesmo a expectativa de que ‘Ele’ voltasse quando o ‘Rei’ cantou “Jesus Cristo eu estou aqui” no anfiteatro da Piscina do Sultão. Ou quando gravou suas emoções indescritíveis em 3D na Basílica do Santo Sepulcro, no Jardim das Oliveiras, no Monastério de São Jorge…

Quase 2 mil brasileiros atravessaram o mundo para dividir com outros 4 mil fãs na plateia o que as autoridades locais chamam de “milagre da multiplicação”: ninguém imaginava que fossem tantos os brasileiros ilegais em Israel.