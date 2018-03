O Natal dos Silva

Dona Marisa Letícia pediu a Papai Noel uma mãozinha na sua mudança de Brasília para São Bernardo. Quem mais teria know-how para ajudar no transporte dos 8,5 mil presentes que Lula recebeu – e nem teve tempo de abrir – nos 8 anos de vida palaciana? Enquanto o presidente se despede do poder, sobrou para a primeira-dama o abacaxi de embalar e despachar, até a próxima quarta-feira, 11 caminhões da Granero e um avião da FAB repletos de preciosidades e traquitanas acumuladas ao longo de dois mandatos no Planalto.

Lula fez uma única exigência pessoal: um caminhão climatizado para levar em segurança sua fabulosa adega presidencial. Tudo mais – obras de arte, cocares de índio, charutos cubanos, títulos honoris causa, carrancas do São Francisco, churrasqueiras, camisas de jogador de futebol, artesanato de material reciclado e o escambau – ficou por conta da abnegação de dona Marisa.

Resultado: a primeira-dama não teve tempo de comprar presente de Natal pra ninguém, mas a turma não perde por esperar! Até o réveillon, o porteiro do prédio dos Silva já estará usando em serviço aquelas roupinhas típicas da Bolívia, ninguém em São Bernardo precisa saber que foi presente do Evo Morales, né?