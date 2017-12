Veterano da Guerra do Golfo, o patinho sujo de óleo que virou símbolo de acidente ecológico em todo o planeta foi solto novamente, desta vez na Rússia, onde um navio petroleiro vazou combustível no estreito de Kerch, entre o Mar Negro e o Mar de Azov. Coitado do bichinho!

Não está, no entanto, descartada a hipótese de tratar-se apenas de um elemento cenográfico de pelúcia usado nessas ocasiões para ilustrar a tragédia ambiental.