Desiludidos com o abrandamento da pena dos mensaleiros no STF, certos setores da sociedade já se perguntam se não teria sido castigo mais justo prender o José Dirceu pelo pescoço com tranca de bicicleta num desses postes de placa de trânsito de esquina.

