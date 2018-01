Mal comparando, a decepção do eleitor com Demóstenes Torres não é tão maior que a frustração dos fãs de John Travolta com a notícia de que o ator está sendo processado por assédio sexual a seu massagista.

