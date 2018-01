Para se ter uma ideia da completa desmobilização da turma do ‘Ocupe Wall Street’, os caras não se reuniram nem para rezar no sétimo dia da morte do escritor francês Stéphane Hessel, autor de ‘Indignai-vos’, o livrinho manifesto que fez a cabeça da rapaziada para o movimento nas ruas do centro financeiro de Nova York em 2011.

