Não sei se você se deu conta, mas o verão este ano começou às 21h38 ou, como se diz na TV Globo, “logo depois da novela Passione”.

É o mesmo horário do ‘Roberto Carlos Especial’, dos jogos do Brasileirão no meio de semana, de ‘Tela Quente’, ‘A Grande Família’…

Enfim, a emissora deve ter comprado os direitos da estação.

Se cismar, tira o Sol do ar à hora que bem entender – e não se fala mais nisso, ok?