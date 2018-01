O Rio como ele é!

O engarrafamento na chegada ao Rio pode ter sido programado pelo cerimonial do Vaticano para atender ao desejo do papa Francisco de estar ao lado de quem sofre. Não só com a imobilidade urbana, mas também com os riscos de arrastão no trânsito das cidades brasileiras.

Dispensar o Fiat Idea e embarcar no metrô em horário de rush talvez seja o segundo passo da via crucis carioca no caminho do Sumo Pontífice.

Como o tempo começou a virar ontem, pode ser também que São Pedro providencie um dilúvio durante visita à Favela de Varginha para dimensionar melhor aos olhos do papa o drama das enchentes em áreas de risco.

Francisco terá ainda a chance de tentar comprar ingresso para o clássico de domingo (Flamengo x Botafogo), experiência das mais desagradáveis para quem vai ao Maracanã.

Vale, por fim, programar a volta da comitiva ao Vaticano pelos trâmites normais do embarque no Galeão, mas aí vai depender muito do preparo físico dos seguranças do papa.