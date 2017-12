O Sol por testemunha

Que ninguém se iluda com a ira dos ditadores, os temporais e os terremotos trombeteados pelo noticiário local e internacional: o fim do mundo em ebulição nas páginas de Ciência é muito mais arrepiante. O Sol, como você já deve ter ouvido falar, acordou na semana passada num mau humor de rachar. Não se sabe se foi um desses pesadelos de ambientalista com o planeta Terra, o fato é que as explosões matinais do astro rei provocaram uma espécie de tsunami de raios-x contra a atmosfera que nos envolve.

Quando chegou ao sul da China atrapalhando transmissões de rádio, a emissão eletromagnética era só uma marolinha de advertência: o dia que o Sol cismar, quem sobreviver às suas chamas vai ficar sem energia elétrica, telefone, Internet ou qualquer outra forma de comunicação dependente de satélites.

A boa notícia é que esse gênero de apocalipse já está previsto no filme ‘Presságio’, com Nicolas Cage, e o cinema, como se sabe, jamais acertou um prognóstico acerca do fim do mundo. Pelo sim, pelo não, não custa nada dar uma reforçada no filtro solar das crianças.