O tibum do Aécio

Ao comparar Marina Silva a uma “onda” que vai passar, Aécio Neves criou a maior expectativa na mineirada que nunca viu o mar mais gordo: “Será que ela passa por aqui, sô?!” Pelo tamanho da marola no Ibope, “capaz de dar praia até em Barbacena, uai”!

Não chega a ser tsunami por causa da voz incompatível com a sonoridade de maremoto, mas depois do caldo em Aécio na pesquisa a coisa ainda cresceu no conceito dos insones que resistiram até o fim do debate da Band para aplaudir a única candidata que lamentou nos bastidores a falta de ideias no embate de presidenciáveis. Todos os outros – até a Luciana Genro que não gosta de nada – classificaram o blábláblá como “esclarecedor”, “marcante”, “profícuo”, “um sucesso”!

Acontece muito no futebol – o jogo nunca é o mesmo para quem está dentro ou fora de campo –, mas, no atual momento do debate político, quem for nas águas dos marqueteiros e ficar só tirando onda de vencedor vai acabar tomando um caixote do eleitor.