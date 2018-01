O Tiririca republicano

Se fosse candidato a prefeito no Brasil, Mitt Romney não estaria decerto sendo crucificado pelas bobagens que andou dizendo! Fala-se coisa muito pior em campanha por aqui, e ninguém dá a menor bola para isso!

No caso específico da tal gafe que deu origem ao calvário republicano nos EUA, nenhum brasileiro se ofenderia ao ser identificado como um tipo de sujeito “que acredita que o governo tem a responsabilidade de tomar conta dele”.

Até porque “viver dependente do Estado” no Brasil, longe de ser uma aspiração desprezível, é um sonho legítimo do cidadão. Só o Sarney tem pra mais de sei lá quantos parentes nesta situação.

Mesmo entre os pobres, atire a primeira pedra quem não tem – ou não anseia por – uma bolsa do governo para ajudar nas despesas. Lá fora, pelo visto, isto é uma vergonha!

Diferenças culturais à parte, Romney teria cometido nos EUA um erro político igualmente estranho à liturgia eleitoral brasileira: falar besteira à caça de voto – artifício que por aqui elege muita gente – no estrangeiro dá o maior bode.

Não à toa, nosso Tiririca está entre os 25 melhores parlamentares do País e o deles praticamente perdeu a eleição para o Obama.