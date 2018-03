Observar Londres é…

Nem todo mundo no Rio tem passado as noites esperando a sirene tocar para procurar abrigo na escola mais próxima, esquema que a Defesa Civil inaugurou esta semana para alertar a população sobre riscos de deslizamentos em dias de muita chuva. Tem gente na quadra da praia que não dorme pensando na vaga de observador oficial da cidade em Londres durante os preparativos para as Olimpíadas de 2012. Parece um sonho, né?!

Quem será o felizardo carioca que vai assumir cargo similar ao que o paulista Valter Feldman ganhou por indicação de Gilberto Kassab? Só se fala disso nos corredores de acesso ao prefeito Eduardo Paes, que, decerto ocupado com as enchentes, ainda não teria encaminhado o nome do sortudo ao COB, responsável pelo esquema. Para passar de 6 meses a um ano na Inglaterra, o salário de 4.400 libras esterlinas (cerca de R$ 12 mil), se não é astronômico, também não exige muito em troca. Tem gente que paga para observar Londres, caramba!

É o tipo de oportunidade que ninguém deixaria passar, o ex-secretário Feldman nem precisava explicar tanto esta semana porque largou o PSDB para atender aos chamados de Kassab. O próprio Serra, se convidado fosse, não sei não, viu!