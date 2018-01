A torcida do Fluminense quer Joel Santana no clube, mas, depois da derrota do Palmeiras para o Santo André, o técnico já pode sonhar com a vaga do Muricy Ramalho.

