Aécio Neves deu uma resposta à altura às alianças espúrias da base aliada do governo ao atrair para sua candidatura o apoio do Paulinho da Força, um dos artífices do partido Solidariedade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.