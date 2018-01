Onde está o Mick?!

É fato que em recente apresentação no Rock in Rio Lisboa Mick Jagger apostou metade de suas fichas no time de Cristiano Ronaldo, mas isso não quer dizer que Portugal tenha sido a primeira vítima nesta Copa da fama de pé-frio do astro. Antes do tropeço lusitano, ele já havia secado a Inglaterra desejando pelo twitter boa sorte a seus compatriotas na véspera da derrota para a Itália.

O torcedor supersticioso tem mesmo a sensação térmica de que o líder dos Stones já está entre nós, embora a imprensa indique que ele só chegará por aqui na reta final da competição. Mas desde já todas as atenções nos estádios se voltam para a tribuna de honra na hora da execução dos hinos: “Dá pra ver se o cabra está lá?” – perguntavam os cearenses a quem tivesse binóculo ontem na Arena Castelão.

Os belgas que passaram sufoco ontem contra a Argélia também saíram do Mineirão com a sensação de que Jagger poderia estar por ali misturado à multidão como um Wally qualquer! Será o Benedito?