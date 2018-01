Tá feia a coisa – 2

O governo está manobrando nos bastidores do Congresso para que o ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, e a presidente da Petrobrás, Graça Foster, prestem esclarecimentos juntos no Senado. A ideia é dar um susto na oposição! Buuuuhhh!!!

De férias no exterior, desfalca por ora este time aquele ex-diretor da estatal de olhar desparagonado: quem já esteve tête-à-tête com Nestor Cerveró (foto), acusado de omitir cláusulas contratuais na compra da refinaria de Pasadena, garante que desde aquele outro Nestor, o Kirchner, não se encarava nada tão desconcertante!

Os feios que me desculpem, mas falta a este escândalo da Petrobrás a figura da musa coadjuvante, porém imprescindível em toda CPI no Brasil. A do Cachoeira tinha logo duas: afora a belezura da patroa do bicheiro, a investigação revelou uma ex-assessora parlamentar celebrada como ‘O furacão da CPI do Cachoeira’ na capa da ‘Playboy’.

De repente vai surgir uma loura do Texas metida nesta lambança da Petrobrás, quer apostar?