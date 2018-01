Em colaboração com a série ‘nomes em extinção’, a crise ministerial trouxe de volta ao noticiário uma pérola do registro civil no País:

Otílio (Otílio Prado, sócio do ministro Fernando Pimentel em consultorias sob suspeição) é ainda mais raro hoje em dia do que Gastão (Gastão Vieira, ministro do Turismo).