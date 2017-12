Se tivesse que escolher um único legado desta Olimpíada para a sua comunidade, o britânico gostaria de ficar para sempre com o Cacique Cobra Coral, aquela entidade científica-esotérica que o Brasil exporta para todo mundo que acredita nos poderes mediúnicos de controle do mau tempo durante o carnaval.

Mesmo o mais cético dos ingleses com o serviço contratado pelo COI aplaudiu o drible fenomenal que a meteorologia perversa da cidade sede dos Jogos tomou logo na noite da cerimônia de abertura do evento.

A tempestade prevista manteve distância regulamentar do Estádio Olímpico de Stratford e, segundo cálculos da moça do tempo da BBC, não choveu nos últimos 15 dias o esperado para todo o verão no Reino Unido.

Ontem foi mais um dia esplêndido de sol em Londres – qualquer mormaço por lá é radiante –, mas de novo o “infalível” Escritório Britânico de Meteorologia prevê aguaceiro sobre a festa de encerramento neste domingo.

Ninguém sabe ao certo se a data tem cobertura – em todos os sentidos – prevista em contrato com o Cobra Coral, mas o que está em jogo é a consagração definitiva do Brasil nesta Olimpíada. Se não chover amanhã, o legado é nosso!

Dá-lhe, Cacique!