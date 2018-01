O público médio do Jornal Nacional não faz a menor ideia do que seja pré-sal, mas, justiça seja feita à clareza do noticiário, a mesma audiência acha que o telejornal está festejando os 40 anos da Fátima Bernardes!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.