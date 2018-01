Mal recuperado do programa de índio na fila do lançamento do ‘Livro do Boni’ na última quarta-feira, o mundo das celebridades cariocas já se prepara para outra roubada:

A noite de autógrafos de ‘O X da Questão’, depoimento de Eike Batista a Roberto D’Ávila, promete reacender a festa na taba na noite de segunda.