Nelson Jobim não sabe ainda como dizer a Lula.

Gostaria um dia de ver seu nome no lugar do de Tom Jobim no letreiro do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O assunto é delicado, o ministro não quer ser mal interpretado.

Aceita, inclusive, dividir a razão social com o maestro:

Aeroporto Internacional Nelson e Tom Jobim do Rio de Janeiro.

O que vocês acham?