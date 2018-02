Parece Brincadeira!

Gilberto Kassab está fazendo escola! Se a recomendação contra o uso de bicicleta na capital não fosse publicada na primeira página do Diário Oficial do governo Alckmin, o paulistano seria capaz de apostar que tal ideia de jerico saiu da prefeitura.

É marca registrada do prefeito criar uma situação politicamente incorreta para, diante da gritaria, vir a público em seguida dizer que não vai proibir o sopão nem derrubar o Minhocão, tampouco reduzir o número de refeições servidas nas creches municipais ou transferir para outra freguesia aquela feira livre que a vizinhança adora.

Funciona, já disse isso aqui uma vez, como aquela contradança de festa junina em que se anuncia a cobra para logo depois avisar que é mentira. Quem já dançou quadrilha pode bem imaginar a alegria dessa hora do desmentido.

A tese “mais bicicletas, mais acidentes”, lançada pela Imprensa Oficial do Palácio Bandeirantes, já chegou aos jornais do dia seguinte devidamente desautorizada pelo próprio poder executivo estadual, “que é absolutamente favorável à ampliação do uso de bicicletas na capital, blá-blá-blá, blá-blá-blá…”

Ou seja, Geraldo Alckmin já até aprimorou a brincadeira!