Lula ainda não sabe, mas alguns fantasmas do Palácio do Planalto andam espalhando por aí que, por conta dos cortes que se farão necessários em função do fim da CPMF, Flávia Alessandra não vai mais dançar no cano na novela das oito.

Se o povo acredita num negócio desses vai querer esganar o Arthur Virgílio.