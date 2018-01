Justiça seja feita, dona Marisa Letícia não ficou nada a dever a Camilla Parker Bowles no encontro do presidente Lula com o príncipe Charles em Brasília.

(Repara só na foto de Celso Junior o detalhe da munheca projetada no braço que segura a bolsa)

Essas coisas a oposição não vê!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ô, raça!