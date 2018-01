Paris está em chamas!

Pegaram a Paris Hilton para Cristo! Salvo a controvérsia se foi Regina Casé ou Dira Paes que botou o apelido de Lady Kate na garota-propaganda internacional da Devassa, houve consenso este ano entre as celebridades brasileiras na Sapucaí: de tratamento ultra-vip no sambódromo já basta o dispensado ao Jesus que pegaram pra Madonna.

Afora a comparação irresistível e bem humorada com a loura-burra emergente do programa Zorra Total – aquela do bordão “tô pagaaando! -, disseram as últimas sobre Paris no camarote da cervejaria que a patrocinava. Baranga, vadia, patricinha, bebum, “eu não pegava”… – foi daí pra baixo. Nunca antes na história da boca-livre do carnaval carioca tanto artista falou tão mal, em alto e bom som, de alguém com a mesma camiseta.

Mal comparando, Paris Hilton passou pelo sambódromo assim como Geisy Arruda pela universidade. No fundo, no fundo, a saia justa é a mesma!