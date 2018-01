Passe livre aéreo

O Brasil mudou! A turma do Congresso, por exemplo, está usando muito mais aviões da FAB que jatinhos de empreiteiros e afins para voar por aí. Não é nada, não é nada…

Imagina se o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, em vez de recorrer à camaradagem da Força Aérea Brasileira, levasse a família ao Maracanã a bordo daquele Legacy que o Eike Batista emprestava para o governador Sérgio Cabral!

Do jeito que as ações da OGX andam caindo, capaz de político nenhum hoje em dia aceitar carona do Eike, mas imagina quantos bilionários não levariam o presidente do Senado, Renan Calheiros, em total segurança a um casamento inadiável em Porto Seguro! Enfim, tem sim coisa pior que chegar com a patroa a um festão na Bahia em avião da FAB!

O que escandaliza no noticiário da semana é o destemor de Renan Calheiros e Henrique Alves em fazer esse tipo de coisa depois daquilo tudo que se viu nas ruas. Vinham fingindo tão bem estar amedrontados, né não?