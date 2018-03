O Brasil subiu nesta semana para 5º no ranking do futebol, para 6º entre as maiores economia do mundo, para 7º em fortuna particular e, cá pra nós, se o Rubinho terminar sua primeira corrida na Fórmula Indy em 8º, já está bom pra caramba, né não?

