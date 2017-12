Se o Brasil não é “Joãozinho do passo certo nem do passo errado”, como disse a presidente Dilma para explicar o tipo de relação que o País mantém com os EUA, tomara que também não seja “Joãozinho do passo a perna” ou “do passo o rodo”, sei lá!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.