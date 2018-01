Patacoada final

Conclamada no Maranhão para defender o mandato do governador Jackson Lago da cassação, a luta armada atingiu o ápice da desmoralização no discurso do deputado federal Domingos Dutra (PT-MA): “Nós decidimos que para o Sarney tomar conta do governo do Maranhão, ele vai ter que matar o governador, o vice-governador, deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos que o apóiam. Roseana Sarney só assume depois que eles tirarem os cadáveres do Palácio dos Leões.” Com o calorão que está fazendo, melhor não demorar muito com a remoção.

