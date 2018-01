O torcedor brasileiro costuma, até por questões humanitárias, lamentar a desclassificação de países africanos em Copas do Mundo, mas, com todo respeito à Costa do Marfim, a Grécia também esperava por uma boa notícia desde a Antiguidade.

