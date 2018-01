Diz a imprensa especializada em celebridades que, depois de ficar com Susana Vieira no Carnaval, o ex-prefeito de Jaguariúna (SP), Marcio Gustavo Reis, andou dando uns pegas na Helena Ranaldi em camarote do Desfile das Campeãs no Rio.

O cara é aquilo que lá no Projac chamam de ‘Jaguariúna Doce’.