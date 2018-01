Um calafrio acaba de passar pela torcida do Flamengo que ficou em casa para assistir pela TV o confronto com o Nacional de Montevidéu, no Maracanã, pela Libertadores da América.

Também pudera!

Galvão Bueno vai narrar seu primeiro jogo do ano no Maracanã.

Seja o que Deus quiser!

Atualização (23h54): Deus poupou o locutor