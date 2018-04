Para se ter uma ideia do bom negócio fechado pelo sujeito que pagou US$ 1,8 milhão em leilão nos EUA pela jaqueta de Michael Jackson no clip ‘Thriller’, basta dizer que o vestido de Marilyn Monroe no filme ‘O Pecado Mora ao Lado’ foi vendido há 10 dias por US$ 4,6 milhões.

