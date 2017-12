De um diretor do Corinthians justificando o acerto de contas com Adriano em torno de R$ 1,8 milhão a que o jogador julgava ainda fazer jus, em acordo rapidamente costurado pelo clube depois que Ronaldinho Gaúcho foi à Justiça do Trabalho cobrar R$ 40 milhões do Flamengo:

“O Imperador tá barato pra caramba!”