Pede Pitanga!

Se fosse um Fábio Feldman, uma Marina Silva ou qualquer outra espécie rara de ambientalista respeitável que pedisse com jeitinho a Dilma o obséquio de vetar o Código Florestal, não creio que isso pudesse influenciar a decisão soberana da presidente.

Pela mesma razão que qualquer apelo gentil formulado por Ronaldo Caiado, Kátia Abreu ou Blairo Maggi a favor da sanção integral do texto aprovado no Congresso também não sensibilizaria o Palácio do Planalto, que conhece bem os prós e contras da matéria.

Dilma tem ainda uns 15 dias para se posicionar no cabo-de-guerra entre ecologistas e ruralistas, mas para muita gente que até outro dia não tinha opinião clara respeito, o desejo de Camila Pitanga pelo veto da presidente foi o fiel da balança.

Aquele “veta, Dilma!” sussurrado pela atriz cheia de cuidados com a quebra de protocolo na cerimônia que a aproximou da presidente seduziu grande parte dos indecisos sobre o novo Código Florestal.

Desde então, Camila tem sido aplaudida por onde passa, virou musa da floresta! Os mais excitados com seu jeito carinhoso de fazer política já falam no nome dela para a Presidência em 2014.

Se ela pedir seu voto, você também dá?