Pegos para Cristo!

Começou a caça às bruxas no ninho tucano: do apoio da revista britânica ‘The Economist’ à decisão de Marina Silva de soltar o coque no segundo turno, são muitos os candidatos a bode expiatório da derrota de Aécio Neves nas urnas. Nessas horas, como se sabe, a política é pura superstição.

De Naomi Campbell a Ney Latorraca, o pé-frio da campanha deve sair de uma lista que tem Ronaldo Fenômeno, Chitãozinho e Xororó, Rosa Maria Murtinho, Fagner, Luciano Huck, Lima Duarte, Zezé Di Camargo, Romário, Neymar, Bernardinho, Sandra de Sá, Armínio Fraga, a Velha Guarda da Mangueira, a família Campos e o Zico, que anda numa fase de amargar como técnico do Goa, último colocado na Super Liga da Índia.

A experiência do aliado José Serra em derrotas na corrida presidencial e o próprio sorrisinho debochado do candidato também constam da pauta que discute ainda se a promessa do cantor Lobão de deixar o País caso Aécio perdesse no domingo não foi decisiva para muita gente votar na Dilma.